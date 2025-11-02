Zbulohet përmendorja e Lekë Dukagjinit në Shpenadi të Prizrenit

Në fshatin Shpenadi të Prizrenit është përuruar sot sheshi i ri, i cili tashmë mban bustin e heroit kombëtar Lekë Dukagjini, figurë e shquar e historisë shqiptare dhe simbol i krenarisë kombëtare.
Ky projekt përfaqëson jo vetëm një investim në infrastrukturë dhe estetikë, por edhe një akt domethënës për ruajtjen e vlerave historike dhe identitetit kombëtar. Përmendorja e Lekë Dukagjinit do të shërbejë si kujtesë e gjallë për brezat e rinj mbi rëndësinë e trashëgimisë dhe figurave që kanë lënë gjurmë në historinë shqiptare.
Përmes këtij projekti, fshati Shpenadi jo vetëm që fiton një hapësirë të re publike moderne, por edhe forcon lidhjen shpirtërore e kulturore me rrënjët e lavdishme të kombit./PrizrenPress.com
