Totaj prezanton fshatin Romajë të Hasit

Kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj, ka prezantuar sot fshatin Romajë të Hasit.

Mirëmëngjesi nga një thesar i historisë dhe kulturës sonë, fshati Romajë!

E shtrirë në veriperëndim të Prizrenit, Romaja është zonë e njohur për zbulimet e vjetra arkeologjike, që ka ruajtur trashëgiminë e pasur mijëra vjeçare.

Një pjesë e konsiderueshme e banorëve të Romajës gjendet në diasporë, por, që ruajnë lidhjet me vendin e tyre të veçantë.

Romaja, me njerëz të mrekullueshëm, punëtorë e me profesionin fisnik të furtarit, duhet vizituar si lokalitet i identitetit tonë të pasur me histori, kulturë dhe dashuri për atdheun.

