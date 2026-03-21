Totaj: Qeveria i ka marrë Komunës së Prizrenit 36 milionë euro në katër vjet

Sipas tij, përmes procedurave përmbarimore, nga Qeveria e Kosovës janë tërhequr gjithsej 36 milionë euro nga buxheti komunal.

Në një intervistë në emisionin “Euro” në T7, Totaj theksoi se vetëm gjatë këtij viti, deri më tani, Komunës së Prizrenit i janë marrë edhe 12 milionë euro të tjera.

Ndërkohë, disa ditë më parë, Totaj kishte ngritur shqetësime edhe për mosvënien në dispozicion të buxhetit të vitit 2026 për komunat, pavarësisht se ai është miratuar nga Qeveria e Kosovës dhe dekretuar nga Presidenca.

Sipas tij, ekzistojnë dyshime se Ministria e Financave ka mbajtur në pritje për ekzekutim pagesa përmbarimore nga buxhetet komunale, në një vlerë të përafërt prej rreth 100 milionë eurosh.

Ai paralajmëroi se një veprim i tillë mund të çojë në çrregullim të funksionimit të buxheteve komunale.

E në lidhje me këtë, lajmi.net e ka pyetur Ministrinë e Financave të cilët përmes një përgjigje kanë thënë se “pretendimet për “mos-transferim të buxhetit për komunat” nuk pasqyrojnë mënyrën se si funksionon sistemi i ekzekutimit të buxhetit në Republikën e Kosovës”.

Ata kanë thënë se në sistemin e Thesarit nuk realizohen transfere të buxhetit nga Ministria e Financave te Komunat.

“Të gjitha pagesat e organizatave buxhetore, përfshirë komunat, ekzekutohen nga vet organizatat buxhetore nga buxhetet e miratuara te tyre përmes Llogarisë së Vetme të Thesarit, në përputhje me procedurat e përcaktuara në Ligjin Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë. Në bazë të Rregullores (MFPT) Nr. 01/2022 për Alokimin e Fondeve dhe Menaxhimin e Rrjedhës së Parasë, organizatat buxhetore janë të obliguara që në fillim të vitit buxhetor të përgatisin dhe dorëzojnë në Thesar planet e shpenzimeve dhe rrjedhën e zotimeve, të cilat shërbejnë si bazë për planifikimin e alokimeve dhe menaxhimin e rrjedhës së parasë gjatë vitit”, ka thënë MF.

Ata kanë treguar se organizatat buxhetore që e kanë përmbushur këtë obligim ligjor, janë duke realizuar pagesat e tyre normalisht përmes sistemit të Thesarit.

“Në rastet kur këto plane nuk janë proceduar në Sistemin e Thesarit sipas kërkesave të rregullores, kjo ndikon drejtpërdrejt në dinamikën e alokimit dhe të ekzekutimit të pagesave, që është përgjegjësi e vetë organizatës buxhetore përkatëse. Ministria e Financave, përmes Thesarit, është duke vazhduar procesin e alokimit dhe ekzekutimit të buxhetit në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe në koordinim të vazhdueshëm me të gjitha organizatat buxhetore, përfshirë komunat”, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Financave për lajmi.net.

Buxheti që është miratuar në Kuvendin e Kosovës është 4 miliardë euro, ndërsa për komunat e Kosovës parashihen 867 milionë euro.

Previous article
3 mijë kosovarë ia mësyjnë Shqipërisë për fundjavë, fluks i madh në Morinë

Korisha përkujton 27-vjetorin e Betejës së Kabashit

Sot u shënua 27-vjetori i Betejës së Kabashit, një nga betejat më heroike të UÇK, me një manifestim të organizuar ku morën pjesë veteranë,...
Përkujtimi i masakrave të vitit 1999 në Rahovec, publikohet programi i aktiviteteve

Komuna e Rahovecit ka publikuar programin e tubimeve përkujtimore për shënimin e 27-vjetorit të masakrave të vitit 1999, të kryera nga forcat serbe në...

Vdes Chuck Norris, aktori ikonik i filmave aksion

Në Zlipotok përkujtohet 111-vjetori i Betejës së Çanakkalasë

QKMF-ja në Prizren pranon donacion me pajisje mjekësore

Liria merr një pikë në Drenas, barazon pa gola me Feronikelin ’74

Vdes një 34-vjeçar në Prizren, dyshohet se është goditur nga një veturë

Besimtarët myslimanë sot festojnë Fitër Bajramin

Prizren, ndahet nga jeta mësuesja Nazan Hallaqi Kolshi

Trepça pa telashe ndaj Bashkimit edhe pa dy lojtarë të rëndësishëm

Gërvalla për Avdylin: Është impulsiv, do diskutojë me të

Kastrati uron qytetarët për Fitër Bajram

Akademi përkujtimore për Dr. Bujar Demirin në Spitalin e Prizrenit

Totaj uron Bashkimin për titullin kampion në Ligën Unike të femrave

Totaj kritikon Qeverinë: Na janë marrë 12 milionë euro, 30% ishin për investime kapitale, qytetarët të jenë të kujdesshëm se kë e votojnë

Inspektorati dhe Policia inspektojnë lokacionet për mbeturina inerte në Malishevë

