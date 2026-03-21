Junior 06 Moni Bau shkon në finalen e Kupës së Kosovës U16

Skuadra e vajzave Junior 06 Moni Bau U16 është kualifikuar në finalen e Kupës së Kosovës, pasi në ndeshjen gjysmëfinale shënoi fitore bindëse ndaj Vëllaznimit me rezultat 83:37, raporton PrizrenPress.

Vajzat e Junior 06 Moni Bau dominuan gjatë gjithë takimit, duke siguruar kështu një vend në finalen e madhe të kësaj gare për grupmoshën U16.

Në finalen e Kupës së Kosovës ato do të përballen me skuadrën Vushtrria Basket.

Ndeshja finale do të zhvillohet të dielën, më 22 mars 2026, me fillim nga ora 14:00, në Palestrën “Shani Nushi” në Gjakovë./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

