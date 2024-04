Totaj realizon disa takime e vizita në Vixhinia të SHBA-së

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj gjatë vizitës së Harrisonburgt të shtetit Vixhinia në SHBA, ka takuar përfaqësuesit e Rotary Club Harrisonburg me të cilët shkëmbyen përvojat dhe diskutuan për mundësitë e bashkëpunimit që do të ndikonin në zhvillimin ekonomik.

“Gjatë qëndrimit në qytetin, tashmë të binjakëzuar me Prizrenin, Harrisonburg të shtetit Vixhinia në SHBA-të, kryetari Shaqir Totaj takoi përfaqësuesit e Rotary Club Harrisonburg me të cilët shkëmbyen përvojat dhe diskutuan për mundësitë e bashkëpunimit që do të ndikonin në zhvillimin ekonomik”, njofton Komuna e Prizrenit.

“Me këtë rast, u pajtuan ta zhvillojnë dhe një takim në Prizren për t’i parë mundësitë e bashkëpunimit, me interes për qytetarët tanë”.

“Gjithashtu, kryetari Totaj vizitoi dhe resortin e skijimit “Massanutten”, në qendër të Vixhinias, një resort me 6.000 hektarë për argëtim malor, që është nga destinacionet kryesore turistike, për të gjitha stinët, në Bregun Lindor”.

“Gjatë kësaj vizite, Totaj takoi menaxheren e lartë në ofrimin e udhëheqjes së organizatave jofitimprurëse në këtë fushë, Susan Totty, ku biseduan për mundësitë e bashkëpunimit për turizmin malor e dimëror në vendin tonë”.

Marketing