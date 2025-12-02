Totaj takon drejtuesit e “Hidroregjionit Jugor”, diskutohet zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka zhvilluar sot një takim me përfaqësuesit e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor”.
Sipas njoftimit të Komunës së Prizrenit, palët janë koordinuar për veprimet e ardhshme në terren, me fokus në projektet që ndikojnë drejtpërdrejt në interesin publik.
“Temë qendrore e diskutimeve ishte zgjerimi i rrjetit të furnizimit me ujë të pijshëm, si dhe avancimi i rrjetit të kanalizimit në zonat me nevojat më të mëdha për këto shërbime esenciale”, thuhet në njoftim.
