Vetëvendosje akuzon kryetarin Totaj për menaxhim të keq dhe dëmtim të infrastrukturës në Prizren

Anëtari i Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin e Prizrenit, Selman Sokoli, ka shpërthyer në një seri akuzash ndaj kryetarit të Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj.

Ai e ka kritikuar Totajn për mungesë të përgjegjshmërisë dhe për veprime të cilat, sipas tij, kanë dëmtuar ndjeshëm interesin publik.

Sokoli ka bërë thirrje për një menaxhim më të përgjegjshëm të detyrave ligjore nga ana e komunës, në mënyrë që të mos cenohet jetesa e qytetarëve.

Ai ka theksuar se, gjatë mandatit të kryetarit Totaj, paligjshmëria është bërë rregull dhe zbatimi i ligjit përjashtim.

“Kjo qeveri e klaneve dhe moskokëqarëse karshi interesave të qytetarëve është karakterizuar me shkelje dhe veprime që kanë dëmtuar interesin e përgjithshëm publik,” ka deklaruar Sokoli.

Sokoli ka renditur një sërë problemeve që janë ndjekur nga mos menaxhimi i duhur i projekteve dhe shpenzimeve të buxhetit.

Ai përmendi prishjen e shtegut të biçikletave, punimet pa projekte që përfundojnë në gërmadha, dhe dëmtimin e parkut në lagjen “Bazhdarhane”.

“Një nga shqetësimet më të mëdha është dëmtimi i burimit “SOZI” në Nashec, nga i cili furnizohen disa fshatra të rajonit të Hasit”, u shpreh ai.

Sokoli nënvizoi se këto fshatra kanë pasur probleme me furnizimin me ujë të pijshëm për më shumë se dy muaj, për shkak të problemeve me energjinë që pompojnë ujin në rezervuar.

“Megjithëse ka pasur një stabilizim të furnizimit, së fundmi janë shfaqur sërish probleme për fshatrat që furnizohen nga burimi i Sozisë”.

Ai tha se pas ankesës së banorëve, organet kompetente kishin konstatuar një rënie drastike të nivelit të ujit në kaptazh, e cila lidhet me punimet pa plan dhe të pamenduara nga ana e komunës.

Në fund, Sokoli kërkoi që pushtetarët lokalë të reflektojnë dhe të tregojnë më shumë kujdes, duke theksuar se pasojat e veprimeve të tyre i përjetojnë qytetarët dhe jo ata dhe familjet e tyre.

Ai i rikujtoi kryetarit Totaj premtimet e fushatës zgjedhore për furnizim të rregullt me ujë, duke akuzuar atë për përmbushjen e kundërt të këtyre premtimeve dhe dëmtimin e burimeve ekzistuese të ujit./PrizrenPress.com/