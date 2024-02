Ylli fiton ndaj Proton Cable Prizrenit dhe i afrohet vendit të tretë

Golden Ealge Ylli shënoi fitore ndaj Proton Cable Prizrenit me rezultat 79:67 (20:14, 23:19, 13:18, 23:14), në javën e 20-të të Prince Caffe Superligës, duke iu afruar vendit të tretë me një pikë dallim.

Fillimi i ndeshjes ishte i barabartë deri pranë rezultatit 11:14, kur vendasit me një seri prej 9:0, e fitojnë çerekun e parë 20:14. Vendasit vazhduan me lojë të mirë dhe thelluan epërsinë në 31:19, kurse pjesa e parë përfundoi 43:33.

Por, prizrenasit nuk u dorëzuan dhe barazuan shifrat në 51:51, megjithatë pesë pikë në fund nga vendasit, bëri që shifrat në rezultat pas 30 minutash të jenë 56:51.

Te Ylli u dalluan Jalen Nesbitt me 22 pikë e gjashtë kërcime dhe Gëzim Morina me 17 pikë e gjashtë kërcime, kurse te Proton Cable Prizreni më i miri ishte Arti Hajdari me 16 pikë.

Golden Eagle Ylli ka 12 fitore e tetë humbje, duke u renditur në vendin e katërt, kurse prizrenasit janë në vendin e shtatë me pesë fitore e 15 humbje. Në dhjetë minutat e fundit therandasit shtuan epërsinë dhe fituan 79:67.