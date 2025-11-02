Zafir Berisha mbështet Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

Kryetari i Bashkimit Demokratik të Prizrenit (BD), Zafir Berisha,ka vendosur të mbështesë kandidatin Artan Abrashi në balotazh për kryetar të Prizrenit.
“Ky nuk është një vendim për parti, por për Prizrenin. Është një qëndrim kundër atyre që e trajtojnë qytetin si mall për pazare politike”, tha Berisha.
Sipas tij, pavarësisht dallimeve politike, qëllimi i përbashkët është qeverisja e ndershme, me vizion dhe përgjegjësi.
“Prizreni meriton zhvillim të qëndrueshëm dhe qeverisje që i shërben qytetarëve, jo interesave të ngushta”, Berisha.
Ai u bën thirrje qytetarëve që në balotazh të votojnë për ndryshim, transparencë dhe bashkim: “Kur qyteti vjen i pari, të gjithë fitojmë.”/PrizrenPress.com/
