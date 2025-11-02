9.4 C
Kjo është marrëveshja PDK – LDK në Prizren (Dokument)

By admin

Është zyrtarizuar para pak minutash koalicioni mes kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Shaqir Totaj, dhe kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Driton Selmanaj, për balotazhin që do të mbahet më 9 nëntor në Prizren.

Burime të TV Prizrenit kanë siguruar kopjen e marrëveshjes së këtij koalicioni, në të cilën parashihen pikat kryesore të bashkëpunimit ndërmjet dy subjekteve politike në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale.

 

Sipas burimeve, marrëveshja është arritur pas disa ditësh negociatash.

 

PDK-ja dhe LDK-ja lidhin koalicion për balotazhin në Prizren
Zafir Berisha mbështet Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

