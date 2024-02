Ndahet nga jeta Carl Weathers, ylli i “Rocky”

Aktori amerikan Carl Weathers ka ndërruar jetë në moshën 76-vjeçare, sipas familjes së tij.

Weathers, i cili luajti si Apollo Creed në katër filmat e parë të Rocky, “vdiq i qetë në gjumë”, sipas një deklarate të lëshuar nga familja e tij.

Kreditet e tij të tjera të filmit përfshijnë Predator, me Arnold Schwarzenegger, dhe Happy Gilmore të Adam Sandler.

Bashkëylli i tij i dikurshëm, ish-guvernatori i Kalifornisë dhe ylli i aksionit superhero Schwarzenegger, lavdëroi Weathers në X, dikur në Twitter: “Carl Weathers do të jetë gjithmonë një legjendë. Një atlet i jashtëzakonshëm, një aktor fantastik dhe një person i mrekullueshëm”.

I lindur në vitin 1948 në New Orleans, Weathers filloi karrierën e tij duke luajtur futboll në Universitetin Shtetëror të San Diegos, ku studioi aktrim teatrale, përpara se të bashkohej me Oakland Raiders në 1970.

Gjatë karrierës së tij mbi 50-vjeçare në Hollywood, ai u shfaq në më shumë se 75 filma dhe shfaqje televizive, sipas Deadline.

Në vitin 2021 ai u nominua për një Emmy për rolin e tij në The Mandalorian. Ai drejtoi dy episode të serialit Star Wars, si dhe episodet e Law & Order dhe Chicago Med.

Ai ishte gjithashtu i njohur për Action Jackson, Close Encounters of the Third Kind, Eight Crazy Nights, Little Nicky dhe ekskluzivitetin Toy Story.

Nëpërmjet kontributit të tij në film, televizion, art dhe sport, ai ka lënë gjurmë të pashlyeshme dhe njihet në mbarë botën dhe brezat.

