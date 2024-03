Vdes në vendin e punës mërgimtari nga Malisheva

Nazmi Morina nga Lubizhda e Malishevës, ndërroi jetë një ditë më parë në vendin e tij të punës në Itali.

Lajmi u bë i ditur nga familjarët e të ndjerit.

Ata kanë treguar se mërgimtari kosovar ishte në gurbet tani e 30 vite më parë.

“Lamtumire kusheriri im Nazmi! Sot, me dhimbje te thelle e mora lajmin per vdekjen e hershme te kusheririt tim Nazmi Morina, i cili vdiq ne vendin e punes ne Itali. Nazmia jetonte dhe punonte ne Itali për plot 30 vite dhe ishte një puntor i mir, prind i mir, kusheri i mir, humanitar dhe shumë bamirës! Zoti te shperblefte me xhenet Nazmi! Ngushëllime familjes dhe te gjithe atyre qe e njohen Nazmin!”, thuhet në postimin e familjarit të viktimës.Insajderi.org

Marketing