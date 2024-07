Rikthehet vapa e javës së kaluar

Për të dielën parashikohet të mbajë mot me diell dhe shumë i nxehtë. Do të kemi përkohësisht rikthimin e të nxehtit afrikan.

Këshillohet të keni kujdes nëse jeni jashtë për periudha të gjata kohore.

Era do fryjë drejtimesh të ndryshme por kryesisht nga drejtimi i veriut, me shpejtësi prej 10-28 km/h.

Temperaturat do shënojnë ngritje, me minimale që do të lëvizin prej 13 deri në 16°C, ndërsa ato maksimale prej 34 deri në 36°C. /MeteoKosova

Marketing