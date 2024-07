DokuFest po fillon, drejtori i policisë së Prizrenit priti në takim organizatorët

Sot, drejtori i policisë i Drejtorisë Rajonale në Prizren kolonel Faton Alija bashkë me stafin e tij priti në takim punë përfaqësuesit e komunës së Prizrenit njëkohësisht dhe organizatorët e festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar “Doku Fest”.

Ky festival tashmë tradicional mbahet në Prizren kryesisht në muajin gusht, sivjet festivali do të mbahet nga data 02 gushtë deri me datë 09 gushte.

Në festival do të marrin pjesë shumë artist dhe producent nga e gjithë bota por edhe numri i vizitorëve do të jetë i madhe. Andaj organizatorët e festivalit dhe zyrtarët nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren bashkëbiseduan me qëllim që ky festival të kaloj pa incidente.

“Kryesisht policia u zotua që në bashkëveprim më organizatorët të ofrojnë siguri gjatë tërë festivalit dhe për të gjithë pjesëmarrësit, por gjithashtu të kujdesen edhe për rendin dhe qetësin për të gjithë qytetarët e Prizren dhe më gjerë”, thuhet në njoftimin e policisë.

“U bisedua edhe për bashkëpunimin e mirë që ka polica me Komunën e Prizrenit me qëllim të krijimit të një ambienti më miqësorë dhe më të sigurt për qytetarët dhe vizitorët e shumtë”./PrizrenPress.com

