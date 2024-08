Projekt-buxheti i Komunës së Dragashit 2025-2027 dorëzohet për miratim në Kuvend

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ia dorëzoi sot projekt-buxhetin e Komunës për vitin 2025 kryesueses së Kuvendit, Arijeta Skeraj.

Projekt-buxheti komunal përmban Propozim-vendimin për miratimin e Buxhetit të Komunës së Dragashit 2025-2027, Listën e investimeve kapitale 2025-2027 dhe Planin e ndarjes buxhetore sipas drejtorive për periudhën 2025-2027, shkruan PrizrenPress.

“Projekt-buxheti komunal është hartuar pas procesit të mbajtjes së dëgjimeve buxhetore me qytetarë, marrjes së kërkesave dhe propozimeve të tyre dhe propozimeve të këshillave të fshatrave”, thuhet në njoftimin e komunës, duke shtuar se për projekt-buxhetin e Komunës së Dragashit, Komiteti për Politikë dhe Financa do të mbajë dëgjim publik me qytetarë, para kalimit të tij për miratim përfundimtar në Asamblenë Komunale./PrizrenPress.com



