100 mijë euro për renovimin e shkollës “Hysen Rexhepi” në Prizren

Renovimi i shkollës “Hysen Rexhepi” është përfshirë në buxhetin e Komunës së Prizrenit, me një ndarje prej 100 mijë eurosh.

Ky projekt është planifikuar të realizohet vitin e ardhshëm.

“Në qershor, banorët e lagjes ‘Ortakoll’ zgjodhën projektin për renovimin e SHFMU ‘Hysen Rexhepi’ me votë të lirë, përmes procesit të buxhetimit me pjesëmarrje. Ky projekt do të financohet nga Komuna me 100 mijë euro, me përkrahjen e USAID-it në kuadër të Kontratës Sociale,” njofton Komuna e Prizrenit./PP/

