Vdes babai i Haxhi Shalës

Ka vdekur babai i ish-deputetit Haxhi Shala.

Lajmin e ka bërë të ditur nipi i të ndjerit i cili zbuloi se Xheladin Shala u nda nga jeta në orët e para të mëngjesit të sotëm.

“Sot, në orët e para të mëngjesit, na la gjyshi jonë i dashur, Xheladin Shala. U largove me mallin që ta shohësh edhe një herë djalin tënd, një mall që nuk munde ta shuaje dot. Zemra ime është e rënduar nga kjo dhimbje, sepse ti dëshiroje aq shumë të ishe sërish me të. E megjithatë, u prehsh në paqe, gjyshi im! Në kujtimet tona, ti do të jetosh gjithmonë, me atë dashuri të pafund që na dhe dhe forcën që gjithmonë na jepje. Mungesa jote do ndihet gjithnjë, por ne do ta mbajmë kujtimin tënd të gjallë”, shkroi Flakron Shala në Facebook.

Marketing