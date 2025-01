Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot do të mbajë mot i vranët dhe me periudha të shkurtra me diell.

IHK njofton se në mëngjes do të ketë kushte për mjegull.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0°C deri në 3°C, ndërsa maksimalet nga 10°C deri në 12°C.