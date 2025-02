Komuna e Mamushës, me mbështetjen e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal dhe Ministrisë së Kulturës, ka nisur ndërtimin e Qendrës Kulturore në Mamushë. Ndërtimi i saj do të përfundojë në vitin 2026 dhe do të kushtojë 1.9 milion euro.

Mamusha ka qenë e vetmja komunë në Kosovë që nuk ka pasur një vend të caktuar për aktivitete kulturore. Por këtë vit, me iniciativën e zyrtarëve komunalë, mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, ka nisur ndërtimi i Qendrës Kulturore, një projekt i dëshiruar prej kohësh për rininë e Mamushës. “Kjo ka qenë një mangësi shumë e madhe për komunën e Mamushës. Komuna e Mamushës është një zonë bujqësore, por si komunë, në çdo aspekt i kemi përfunduar projektet si për ujë të pijes, si dhe serat në Mamushë, si infrastruktura për bujqësinë, por mungesa më e madhe ka qenë aktivitetet kulturore dhe aktivitetet rinore”, tha Abdyladi Krasniqi, kryetar i Mamushës. Sipas inxhinierit të ndërtimit, vlera e projektit të kësaj Qendre Kulturore do të jetë 1.9 milion euro. “Është me sipërfaqe 1200 metra katrorë për katin e bazës dhe 800 metra katrorë për katin e dytë. Në katin e dytë do të jetë biblioteka, ndërsa në përdhes do të ketë sallë me ulëse për shfaqje ose aktivitete të tjera kulturore. Realizimi i projektit është paraparë të përfundojë gjatë vitit 2026, dhe vlera e projektit është 1.9 milion euro”, tha Ukë Baftjaraj, inxhinier. Deri më tani, aktivitetet kulturore në Mamushë janë mbajtur në salla të vogla të shkollave. Projekti ideor i Qendrës Kulturore të Mamushës është donacion nga Turqia.rtk