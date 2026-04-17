14.9 C
Prizren
E premte, 17 Prill, 2026
type here...

FokusSport

Drita triumfon në Prizren, fiton finalen e parë të Play-off-it

By admin

Drita ka shënuar fitore të rëndësishme në ndeshjen e parë të finales së “Play-off”-it në Ligën e Parë të Meshkujve, duke mposhtur në transfertë Proton Cable Prizreni me rezultat 85:71, raporton PrizrenPress.

Skuadra gjilanase e nisi ndeshjen me ritëm të lartë, duke krijuar epërsi që në pjesën e parë dhe duke mbajtur kontrollin e lojës gjatë gjithë takimit. Me organizim të mirë në sulm dhe mbrojtje solide, Drita arriti ta menaxhojë avantazhin dhe ta thellojë atë në vazhdim.

Kjo fitore i jep Dritës epërsinë në serinë finale, ndërsa Prizreni do të synojë reagimin në ndeshjen e radhës për të barazuar rezultatin.

Finalja vazhdon me shumë emocione, teksa të dy skuadrat luftojnë për një vend në ProCredit Superligë./PrizrenPress.com/

Previous article
Next article
Më Shumë

Fokus

Sport

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne