Ylli apo Peja? Sonte në Suharekë vendoset gjysmëfinalisti

Golden Eagle Ylli dhe Peja përballen sonte në ndeshjen e tretë vendimtare të çerekfinales së “Play-off”-it në ProCredit Superligë, ku do të përcaktohet skuadra që kalon në gjysmëfinale, raporton PrizrenPress.

Pas dy ndeshjeve të para të serisë që sollën baraspeshë, gjithçka vendoset në këtë duel final. Të dyja ekipet hyjnë në parket me objektiv të qartë, sigurimin e kualifikimit në fazën tjetër të garës.

Takimi zhvillohet në palestrën “13 Qershori” në Suharekë, nga ora 19:30, në një atmosferë që pritet të jetë e zjarrtë dhe me shumë emocione deri në fund./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

