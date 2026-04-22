Lajme

Dhunë në familje në Malishevë, e reja denoncon vjehrrin, vjehrrën dhe kunatën

By admin

Një rast i dhunës në familje është raportuar në fshatin Llashkadrenoc të Malishevës, ku një 23-vjeçare ka denoncuar se është dhunuar fizikisht dhe psikikisht nga familjarët e bashkëshortit.
Sipas raportimit, ngjarja ka ndodhur më 21 prill rreth orës 13:00.

Viktima E.G. është paraqitur në polici duke deklaruar se është sulmuar nga vjehrri, vjehrra dhe kunata.

Të dyshuar për rastin janë H.M., 61 vjeç, H.M., 69 vjeç dhe A.M., 38 vjeç.

Viktimës i është ofruar trajtim mjekësor, ndërsa të dyshuarit janë shoqëruar në stacion policor dhe janë intervistuar nga organet e rendit.
Me urdhër të prokurorit kujdestar, rasti është hapur si “Dhunë në familje”.

Gjatë bastisjes në shtëpinë e të dyshuarve në fshatin Drenoc nuk është gjetur asgjë e kundërligjshme.

Pas procedurave, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa viktima është strehuar te prindërit e saj.

Rasti është në hetime.

