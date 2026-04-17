18.6 C
Prizren
E premte, 17 Prill, 2026
Komuna e Prizrenit ndan bursa për fëmijët e veteranëve dhe invalidëve të luftës së UÇK-së

Komuna e Prizrenit ka marrë vendim që edhe këtë vit të ndajë bursa për fëmijët e veteranëve dhe invalidëve të luftës së UÇK, të cilët vijojnë shkollimin në arsimin e mesëm.

Në emër të OVL-UÇK-së në Prizren, kryetari Isa Berisha njofton se Komuna ka marrë vendim për përfshirjen e fëmijëve të veteranëve në skemën e bursave për nxënësit e shkollave të mesme.

“Drejtoresha e Arsimit, Luljeta Veselaj Gutaj, edhe këtë vit, në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës, Shaqir Totaj, kanë marrë vendim për të përkrahur fëmijët e veteranëve që vijojnë mësimet në shkollat e mesme, përmes bursave”, thuhet në njoftimin e tij, raporton PrizrenPress.

Ndërkaq, në emër të Shoqatës së Invalidëve të Luftës së UÇK në Prizren, kryetari Burim Shala ka bërë të ditur se Komuna vazhdon edhe këtë vit mbështetjen për fëmijët e invalidëve të luftës.

“Komuna e Prizrenit edhe këtë vit ndan bursa për fëmijët e Invalidëve të Luftës të UÇK-së, dega në Prizren”, thekson ai.

Po ashtu, Shala njofton se është hapur procesi i evidentimit dhe aplikimit për bursat e fëmijëve të invalidëve të luftës.

“Të nderuar Invalidë të UÇK-së, të gjithë ju që keni fëmijë në shkolla të mesme, ju lutemi që nga data 17.04.2026 deri më 08.05.2026 të na njoftoni për numrin e fëmijëve që i keni në shkollim të mesëm”, thuhet në njoftim.

Aplikuesit duhet të dorëzojnë certifikatën e lindjes së fëmijës, vërtetimin nga shkolla e mesme, kopjen e kartelës së invalidit (me afat të vlefshëm) dhe konfirmimin bankar.

Për shkak të rinovimit të zyrave, dokumentet dorëzohen në Zyrën e Veteranëve të UÇK-së në Prizren./PrizrenPress.com/

AKB: 40% e pagës së 13-të iku gjatë festës dhe fundjavave jashtë Kosovës

Aleanca Kosovare e Bizneseve ka shprehur shqetësim në lidhje me pagën e 13-të për sektorin publik, për çka ka thënë se janë shpenzuar 65...
Fokus

Grabitje e armatosur në Zym të Prizrenit – viktimat u përballen me sulm pas një bllokade me gurë

Një grabitje e armatosur ka ndodhur të shtunën pasdite në fshatin Zym të Prizrenit, ku dy persona janë sulmuar nga persona të panjohur derisa...

Qendra “Gjenocidi në Kosovë – Plagë e Hapur” telegram ngushëllimi për ndarjen nga jeta të Eliot Engel

40 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, mbi 2.300 tiketa të shqiptuara

Vashat e Bashkimit drejt titullit, presin Pejën 03 në finalen e katërt në Prizren

Gola: Sakrifica e Lubizhdës, dëshmi e pashlyeshme e lirisë së Kosovës

Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Suharekës

Policia shqipton mbi dy mijë gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Kurti kujton masakrën e Lubizhdës së Hasit: 27 vjet nga krimet e luftës në Kosovë

Fury rikthehet në ring me fitore, rrah Makhmudovin

Nisin “ethet” e play-off-it, Ylli dhe Peja hapin serinë në Suharekë

Ngjarja tragjike me tre viktima në Malishevë, Kastrati ngushëllon familjen Berisha: Presim sa më shpejt të zbardhen shkaqet

Prizreni barazon në shtëpi ndaj Tefik Çangës

Tre të vdekur në Malishevë, dyshohet se u asfiksuan

Prizreni kërkon pikë jetike ndaj Tefik Çangës

Seria finale për Superligë nis sot në Prizren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

