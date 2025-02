Drita nis sezonin pranveror me fitore, Krasniqi shkëlqen ndaj Malishevës

Drita e nisi sezonin pranveror të Albi Mall Superligës me fitore 2-0 ndaj Malishevës, falë dy golave të Besnik Krasniqit.

Anësori i djathtë shënoi në minutën e 61-të pas asistimit të Almir Ajzerajt dhe vulosi fitoren me penallti në minutën e 78-të.

Një gol i Blerim Krasniqit u anulua për pozicion jashtë loje.

Me këtë fitore, Drita forcon kreun e tabelës me 43 pikë, ndërsa Malisheva mbetet e treta me 30 pikë. Në xhiron e ardhshme, Drita përballet me Prishtinën, ndërsa Malisheva pret Ferizajn./PrizrenPress.com/