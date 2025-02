Prishtina dhe Suhareka ndajnë pikët në një barazim spektakolar

Në një ndeshje emocionuese të javës së 19-të të Superligës së Kosovës, Prishtina dhe Suhareka ndanë pikët pas një barazimi 2-2 në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Ndeshja nisi me një ritëm të shpejtë, dhe Prishtina kaloi në epërsi në minutën e 37-të me golin e Leotrim Kryeziut. Sidoqoftë, vetëm shtatë minuta më vonë, një autogol i Ardian Limanit i dha Suharekës barazimin, duke e mbyllur pjesën e parë me rezultatin 1-1.

Në pjesën e dytë, Suhareka kaloi në avantazh në minutën e 56-të me golin e Mevlan Zekës. Prishtina nuk u dorëzua dhe në minutën e 80-të, Leotrim Kryeziu realizoi golin e tij të dytë, duke i siguruar ekipit të tij një pikë të vlefshme.

Pas këtij barazimi, Prishtina ruan vendin e katërt në tabelë me 28 pikë, ndërsa Suhareka pozicionohet në vendin e pestë me 26 pikë. Gara për një vend në garat europiane mbetet e ngushtë dhe plot tension./PrizrenPress.com/