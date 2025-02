Nait Hasani flet për takimin e tij të fundit me Adem Jasharin

Nait Hasani në “DPT te Fidani” ka treguar se kur ishte hera e fundit që kishte takuar komandantin legjendar, Adem Jasharin.

“Me Adem Jasharin jam taku në fund të vitit 1994 dhe në vazhdimësi deri kur kam ra në burg, data e fundit ka qenë më 17 janar të vitit 1997 bashkë me Rexhep Selimin. Jemi taku pas shpërthimit të bombës në Prishtinë, kemi diskutu se cilat hapa të mëtutjeshëm me i marrë”, tha Hasani, transmeton Klankosova.tv

Ndërkaq, Hasani tha posahtu se vdekja për luftëtarët ishte asgjë.

“Kam hy në luftë, në luftë nuk dihet kush del i gjallë, as që e kam mendu që muj me shpëtu, e kam mendu qe në çdo vend muj me u vra. Kam qenë në të gjithë territorin e Kosovës, natën vetëm”, tha ai.