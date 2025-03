Kosova FANTASTIKE kundër Islandës, e mposht në dy lojë, me rezultat të përgjithshëm 5 me 2

Në një javë të paharruar për futbollin kosovar, Kombëtarja e Kosovës ka arritur dy fitore të rëndësishme ndaj Islandës, duke siguruar kalimin në Ligën B të Kombeve. Me një performancë të shkëlqyer, Kosova mposhti Islandën fillimisht në Prishtinë me rezultat 2-1, dhe pastaj në Spanjë me rezultat 3-1,në total prej 5-2 në dy ndeshjet.

Në ndeshjen e parë, e luajtur në Stadiumin e Prishtinës, Kosova tregoi karakter dhe determinim.

Në ndeshjen e dytë, të luajtur në Spanjë, Kosova tregoi përsëri klasë dhe pëkushtim të lartë.

Vedat Muriqi shënoi tre gola për kombëtarën e Kosovës, e cila e mbylli ndeshjen me një fitore të bindshme 3-1. Islandës iu ndëshkua një lojtar në pjesën e dytë me karton të kuq, prapë pas një ndëryrje në Vedat Muriqin.

Kjo fitore e siguroi kalimin e Kosovës në Ligën B të Kombeve, një arritje e rëndësishme për futbollin kosovar.

Kalimi në Ligën B të Kombeve është një arritje e madhe për Kosovën, duke treguar përpjekjet dhe përparimin e futbollit kosovar në skenën ndërkombëtare.

Tani, të gjithë shikojmë me optimizëm drejt të ardhmes, duke besuar se Kosova ka potencialin për të arritur edhe më lart.