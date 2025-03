QKMF-ja e re në Prizren, ndërtimi në fazën përfundimtare

Punimet për ndërtimin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) të re në Prizren janë në fazën e fundit.

Ky projekt, i realizuar nga Drejtoria e Shëndetësisë, ka një sipërfaqe prej rreth 1.500 metrash katrorë dhe do të ofrojë shërbime mjekësore cilësore për qytetarët. Ndërtesa, që po ngritet në ambientet e ish-kampit të KFOR-it, do të ketë gjithashtu hapësira të mjaftueshme për parkimin e pacientëve.

