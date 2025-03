Sekuestrohen tre armë zjarri dhe 188 fishekë në Prizren

Policia e Kosovës ka sekuestruar tre armë zjarri dhe një sasi municioni në Prizren, pas ekzekutimit të një urdhri kontrolli të lëshuar nga gjyqtari i procedurës paraprake.

Në njoftim, Policia bën të ditur se “hetuesit e Stacionit Policor Prizren kanë marrë informatë se një person posedon armë të kundërligjshme, lidhur me dyshimet është njoftuar Prokurori i Shtetit dhe më pas është marrë urdhëresa për kontroll nga gjyqtari i procedurës paraprake”, përcjell PrizrenPress.

Bastisja është kryer më 13 mars 2025, ku gjatë kontrollit të shtëpisë së të dyshuarit dhe objekteve përcjellëse janë gjetur dhe sekuestruar: 1 (një) pushkë gjuetie me 20 fishekë, 1 (një) pistoletë Ekoll Special 99, me 20 fishekë, 1 (një) pistoletë M57, me 48 fishekë, 1 (një) gëzhojë, 100 (njëqind) fishekë, 1 (një) shufër me hapje, 1 (një) thikë me gjatësi tehu 21 cm.

Policia konfirmon se për realizimin e urdhër kontrollit, është njoftuar Prokurori i Shtetit. Hetimet janë hapur për veprën penale “Mbajtje në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim i paautorizuar i armës”.

Po ashtu, në njoftim theksohet se “i dyshuari i rastit, S.M., mashkull 40 vjeçar, është arrestuar me datë 03.03.2025 për veprën penale Lëndim i Lehtë Trupor (Dhunë në Familje) dhe i njëjti ndodhet në paraburgim”./PrizrenPress.com/