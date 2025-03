Ndërprerje e përkohshme e furnizimit me ujë në tri fshatra të Prizrenit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar konsumatorët se për shkak të ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike në stacionin e pompave në Vërmicë, tri fshatra të Prizrenit do të mbeten përkohësisht pa ujë të pijshëm.

“Ndërprerje të furnizimit me ujë do të ketë në këto fshatra: Vërmicë, Zhur, Shkozë”, thuhet në njoftim.

Sipas “Hidroregjionit Jugor”, furnizimi me ujë do të rikthehet menjëherë pas stabilizimit të furnizimit me energji elektrike.

Ndërkohë është kërkuar mirëkuptimi i konsumatorëve deri në normalizimin e situatës.