Sport

Top basketbollistët e Superligës, Hellems kryeson listën e shënuesve

Pas përfundimit të 28 xhirove të sezonit të rregullt në ProCredit Superligë, janë publikuar statistikat e lojtarëve më të dalluar, të cilët kanë dominuar në kategoritë kryesore individuale.

Në krye të listës së shënuesve qëndron Jericole Hellems i Vëllaznimit me mesatare prej 20.8 pikësh për ndeshje. Pas tij renditet Scott Bamforth me 18.9 pikë, ndërsa i treti është Deondre Burns i Sigal Prishtinës me 18 pikë për ndeshje.

Në kërcime është dalluar Cesare Edwards i Pejës me 8.3 kërcime për ndeshje, i ndjekur nga bashkëlojtari i tij Tajh Green me 8.2, ndërsa në vendin e tretë renditet Brandon Huffman i Yllit me 7.5 kërcime.

Sa i përket asistimeve, më i miri ka qenë Antwan Scott i Yllit me 6.1 asistime për ndeshje. Në vendin e dytë është Kentrell Pullian i Rahovecit 029 me 5.3, ndërsa i treti Kyan Anderson i Bashkimi me 5.1 asistime.

Në aspektin defensiv, më i miri në bllokada është Yor Anei i Vëllaznimit me 2.3 për ndeshje, i ndjekur nga Kelby Kramer i Sigal Prishtinës me 1.9 dhe Andrew Gordon, po ashtu nga Vëllaznimi, me 1.2 bllokada për ndeshje./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

