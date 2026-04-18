Aktivitete ndërgjegjësuese në Prizren për Ditën Ndërkombëtare të Monumenteve

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) në Prizren ka shënuar 18 Prillin – Ditën Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Lokaliteteve – përmes dy aktiviteteve me karakter promovues dhe ndërgjegjësues, me fokus ruajtjen e trashëgimisë kulturore.

Aktiviteti i parë u zhvillua në Hamamin e Gazi Mehmet Pashës, ku pjesëmarrësit patën mundësinë të njihen nga afër me fazat e restaurimit të këtij monumenti. Përmes prezantimeve dhe materialeve ilustruese, u paraqit transformimi i objektit para dhe pas ndërhyrjeve restauruese, duke ofruar një kuptim më të thellë mbi rëndësinë e ndërhyrjeve konservuese.

Ndërkohë, në Muzeun Arkeologjik të Prizrenit u organizua prezantimi i veprës “MOZAIKËT MISTIKE”, një mbrëmje e dedikuar trashëgimisë që solli një qasje artistike dhe interpretuese të historisë përmes artit të mozaikëve.

“Këto aktivitete u organizuan me synim rritjen e ndërgjegjësimit qytetar dhe promovimin e trashëgimisë kulturore si një aset i rëndësishëm për identitetin dhe zhvillimin shoqëror”, thuhet në njoftimin e QRTK-së në Prizren./PrizrenPress.com/

