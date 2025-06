1.5 milion euro për siguri dhe strehim: Suhareka në bashkëpunim me “Jetimat e Ballkanit”

Komuna e Suharekës ka bërë një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të jetës së qytetarëve përmes një marrëveshjeje bashkëfinancimi me Shoqatën humanitare “Jetimat e Ballkanit”, me vlerë të përgjithshme prej 1.5 milion euro. Dy projekte madhore janë në qendër të kësaj marrëveshjeje: ndërtimi i një objekti të ri për zjarrfikësit dhe ndërtimi i 20 shtëpive për familjet në nevojë, raporton PrizrenPress.

Objekti i zjarrfikësve do të ndërtohet me një kosto totale prej 850 mijë euro, ku 250 mijë euro do të financohen nga Komuna e Suharekës, ndërsa 600 mijë euro do të mbulohen nga donacioni i Shoqatës “Jetimat e Ballkanit”.

Kliko videon: https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1465884847913136

Po ashtu, do të ndërtohen 20 shtëpi të reja për familjet që nuk kanë kushte të përshtatshme banimi, duke ndikuar drejtpërdrejt në përmirësimin e jetesës së shtresave më të ndjeshme të komunitetit.

“Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje të bashkëfinancimit, Komuna e Suharekës do ta zgjidhë për një kohë të gjatë çështjen e strehimit për ata që kanë nevojë”, theksohet në njoftimin e komunës.

Halil Kastrati, drejtues i “Jetimat e Ballkanit” dhe Qytetar Nderi i Komunës së Suharekës, vazhdon të japë një kontribut të çmuar në projekte që prekin drejtpërdrejt jetën e qytetarëve./PrizrenPress.com

