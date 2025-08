Prizren: I dyshuari për fajde arrestohet në flagrancë, ndalohet për 48 orë nga prokuroria

Policia e Kosovës, respektivisht Sektori Rajonal i Hetimeve në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Prizren, në mbështetje edhe të njësive tjera relevante, ka zhvilluar një operacion policor që ka rezultuar me arrestimin në flagrancë të një mashkulli kosovar për veprën penale fajde, raporton PrizrenPress.

Sipas Policisë, më datën 06.08.2025, Policia e Kosovës pas ndërmarrjes së veprimeve hetimore, ka zhvilluar një operacion policor me qëllim të arrestimit të personit të dyshuar, i cili dyshohet se në vazhdimësi ka ushtruar presion ndaj viktimës mashkull kosovar me qëllim të marrjes së interesit nga veprimtaria e fajdes, me ç’rast ka shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare të viktimës dhe e ka detyruar viktimën të veprojë në dëm të pasurisë së tij.

“Gjatë operacionit policor, i dyshuari është arrestuar në flagrancë duke pranuar mjete financiare në emër të kamatës së fajdesë, dhe me urdhër verbal të prokurorit të shtetit është kontrolluar shtëpia dhe objektet tjera përcjellëse të tij”, thuhet në njoftim.

Lidhur me rastin, pas intervistimit të personit të dyshuar, me aktvendim të prokurorit nga Prokuroria Themelore në Prizren të njëjtit i caktohet masa e ndalimit për 48 orë.

Hetimet për këtë rast vazhdojnë./PrizrenPress.com

