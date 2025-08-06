19.3 C
Prizren
E enjte, 7 Gusht, 2025
Lovre Basic i bashkohet Yllit

By admin

Golden Eagle Ylli nga Suhareka ka zyrtarizuar transferimin e organizatorit kroat Lovre Basic, i cili do të jetë pjesë e klubit në edicionin e ardhshëm – një sezon të cilin skuadra e shënon si jubilarin e 50-vjetorit të themelimit, raporton PrizrenPress.

Basic pritet të jetë një nga shtyllat kryesore të skuadrës, duke sjellë përvojën dhe qetësinë e tij në parket, me misionin e vetëm që, në këtë përvjetor historik, ta rikthejë ekipin te sukseset dhe trofetë.

“Lovre Basic i bashkohet Golden Eagle Yllit për sezonin 2025/2026, me misionin e vetëm që në vitin jubilar të 50-vjetorit të klubit, të rikthejë skuadrën te sukseset”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com

