Krasniqi: Dr. Gëzimi është njeriu i duhur për Malishevën

By admin

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi, ka deklaruar publikisht mbështetjen e tij të plotë për kandidatin e kësaj partie për kryetar të Komunës së Malishevës, Dr. Gëzim Krasniqi.

Në një deklaratë drejtuar qytetarëve, Memli Krasniqi e ka vlerësuar Dr. Krasniqin si një personalitet me vlera të larta profesionale dhe kombëtare, duke theksuar se ai është një nga ata njerëz që nuk bëjnë zhurmë, por bëjnë punë.

“Dr. Gëzim Krasniqi është shembull i një personaliteti me vlera profesionale dhe kombëtare – një njeri që do ta bëjë Malishevën më të mirë”, ka deklaruar lideri i PDK-së, raporton PrizrenPress.

Ai kujtoi përvojën mbi 20-vjeçare të Dr. Krasniqit si pediatër në shërbim të banorëve të Malishevës, duke theksuar afërsinë e tij me çdo familje e çdo fëmijë të komunës. Po ashtu, Krasniqi rikujtoi edhe angazhimin e tij në luftën për liri si pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), të cilës iu bashkua që si student.

“Një luftëtar i lirisë që iu bashkua UÇK-së me zemër dhe pa llogari personale. Një njeri që e njeh Malishevën, i ndjen shqetësimet e saj”, u shpreh më tej Memli Krasniqi.

Ai theksoi se Dr. Gëzimi ka qenë gjithmonë aty ku e ka kërkuar puna, duke shërbyer me përkushtim dhe ndershmëri, dhe se tani është koha që ai të jetë edhe aty ku duhet – në krye të komunës.

“Qytetarët e Malishevës i ftoj që të bashkohen me Dr. Gëzimin, për një Malishevë më të barabartë dhe më të jetueshme për të gjithë”, përfundoi kryetari i PDK-së./PrizrenPress.com

“Hala pa hy në garë, kam me fitu garën” – Muharremaj i sigurt në fitore
Lovre Basic i bashkohet Yllit

