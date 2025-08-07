Një qytetar në Prizren gjobitet me 300 euro për bllokim të paautorizuar të rrugës

Policia e Kosovës ka shqiptuar gjobë prej 300 euro ndaj një qytetari për bllokim të paautorizuar të rrugës “Alush Kryeziu” në Prizren.
Sipas Policisë, më 6 gusht, rreth orës 16:40, ka pranuar ankesë nga qytetarët për bllokim të rrugës ‘Alush Kryeziu’ në të dy shiritat e qarkullimit, nga organizatorët e një gazmendi familjar, raporton PrizrenPress.
“Njësiti patrullues i Stacionit Policor të Prizrenit ka intervenuar në vendin e ngjarjes, ku ka identifikuar personin përgjegjës, i cili ka prezantuar një leje komunale për përdorim të njërës korsi nga ora 09:30 deri 10:30. Megjithatë, rruga ishte bllokuar në tërësi dhe jashtë afatit të lejuar”, thuhet në njoftim.
Për këtë shkelje, sipas njoftimit, Policia ka shqiptuar gjobë në vlerë prej 300 euro sipas legjislacionit në fuqi dhe ka liruar rrugën për qarkullim normal të automjeteve./PrizrenPress.com
