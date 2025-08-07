30.1 C
Prizren
E enjte, 7 Gusht, 2025
Lajme

OVL-UÇK në Prizren organizon transport për protestën kundër Gjykatës Speciale – nisja nga “Sezai Surroi”

By admin

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK), dega në Prizren, ka njoftuar se ka organizuar transport për qytetarët e Prizrenit dhe rrethinës që duan të marrin pjesë në protestën e sotme në Prishtinë kundër Gjykatës Speciale.

Sipas komunikatës së OVL-UÇK-së, nisja për në kryeqytet do të bëhet me autobus nga Qendra Sportive “Sezai Surroi”, duke filluar nga ora 14:00. Protesta në Prishtinë është parashikuar të fillojë në orën 17:00, në sheshin “Skënderbeu”, raporton PrizrenPress.

“Ju ftojmë të gjithë familjarët e dëshmorëve, invalidët, veteranët dhe qytetarët e Prizrenit që të bashkohen në këtë kauzë të drejtë dhe të qëndrojmë të bashkuar në mbrojtje të dinjitetit dhe vlerave tona kombëtare”, thuhet në njoftimin e publikuar nga Këshilli Drejtues i OVL-UÇK – Dega në Prizren.

Për më shumë informacione dhe koordinim, qytetarët mund të kontaktojnë në numrin: 044-257-831.

Kjo iniciativë vjen në vazhdën e protestave dhe reagimeve publike kundër Gjykatës Speciale, e cila sipas organizatorëve, cenon dinjitetin e luftëtarëve të UÇK-së dhe vlerat e arritura gjatë luftës për çlirimin e Kosovës./PrizrenPress.com

Lajmet e Fundit

