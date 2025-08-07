24 C
Prizreni përforcohet me mesfushorin Ermal Memaj

FC Prizreni ka zyrtarizuar përforcimin më të ri në skuadër me një tjetër emër premtues. Mesfushori 19-vjeçar, Ermal Memaj, i është bashkuar ekipit nga kampionati slloven, ku ka qenë pjesë e dy klubeve me reputacion, NK Celje dhe NK Rudar Velenje, raporton PrizrenPress.

I njohur për fizikun e tij të fuqishëm dhe lojën dinamike në mesfushë, Memaj sjell me vete përvojë ndërkombëtare në një moshë të re, çka e bën një prej transferimeve më interesantë të kësaj vere për klubin prizrenas.

“Me ardhjen e Memajt, klubi synon të forcojë më tej boshtin e skuadrës dhe të investojë në lojtarë me perspektivë të qartë për të ardhmen”, thuhet në njoftimin e FC Prizrenit, i cili i uroi mirëseardhje futbollistit të ri me mesazhin: “Mirë se vjen në familjen tonë, Ermal!”/PrizrenPress.com

