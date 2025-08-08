33.5 C
Prizren
E premte, 8 Gusht, 2025
type here...

LajmeSiguri

Dogana në Vërmicë konfiskon një pistoletë me 100 fishekë

By admin

Dogana e Kosovës ka njoftuar se gjatë një kontrolli në bashkëpunim me Njësitet Antikontrabandë, ka gjetur një armë dhe sasi të madhe fishekësh të fshehur në një kamion në pikën kufitare në Vërmicë.

“Sot (08.08.2025), në Pikën e Kalimit Kufitar në Vermicë, Njësitet Antikontrabandë në bashkëpunim me zyrtarët e shikimit të Doganës së Kosovës kanë realizuar një kontroll të detajuar të një ngarkese komerciale dhe të kabinës së një kamioni”- thuhet në njoftim
“Gjatë këtij kontrolli është hasur një pistoletë e tipit 9 mm si dhe 100 copë fishekë. Konform ligjeve ekzistuese, rasti i është dorëzuar Policisë së Kosovës për hetime të mëtejshme”- thuhet në njoftimin e Doganës.

Dogana thotë se mbetet e përkushtuar në luftën kundër kontrabandës dhe çdo veprimtarie të kundërligjshme.

 

Previous article
Osman Hajdari zgjidhet drejtor i Spitalit të Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Borxhi i lartë ndaj ujësjellësit në Gjonaj: ‘Hidroregjioni Jugor’ kërkon pagesën e menjëhershme të faturave

Kompania e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka lëshuar një njoftim urgjent drejtuar banorëve të fshatit Gjonaj, duke kërkuar pagesën e menjëhershme të faturave...
Lajme

Vendoset ndriçim i ri publik në “Shatërvan” të Prizrenit

Komuna e Prizrenit ka filluar vendosjen e ndriçimit të ri publik në rrugët dhe rrugicat përreth sheshit "Shatërvan", pjesë e zemrës historike të qytetit. Sipas...

Osman Hajdari zgjidhet drejtor i Spitalit të Prizrenit

Ballkani fiton ndaj Shamrock Rovers, një hap larg ‘play-off’-it të Ligës së Konferencës

Përdorën armë në dasma – 3 të ndaluar dhe 4 pistoleta të sekuestruara në rajonin e Prizrenit

Të gjitha fshatrat e Dragashit përfshihen në sistemin e grumbullimit të mbeturinave

Ndahet nga jeta gjimnazistja e “Gjon Buzuku”-t në Prizren, Tringa Buqaj

Dalin në shitje biletat për ndeshjen Ballkani – Shamrock Rovers

“Superlungs” i rock-ut, Terry Reid – vokalisti që refuzoi Led Zeppelin dhe Deep Purple – ndahet nga jeta në moshën 75-vjeçare

Dialog me Gjergj Kastriotin dhe lufta për një Prizren shqiptar

Takim i veçantë mes dy ikonave: Shqipe Kastrati dhe Shyhrete Behluli

Zhduket një vajzë e mitur në Rahovec

Aksident trafiku me të lënduar në Krushë të Madhe

Shtiu me armë në aheng familjar në Prizren – arrestohet dhe dërgohet në mbajtje

Zbulohet shkaku i vdekjes së Ozzy Osbourne

Drejtoresha e Arsimit, Veselaj-Gutaj, shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të maturantes Tringa Buqaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne