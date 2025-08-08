26.5 C
Stafa rikthehet për të forcuar mesfushën e Lirisë

Liria e Prizrenit ka njoftuar rikthimin e mesfushorit me përvojë, Andri Stafa, i cili i bashkohet sërish familjes bardhezi për sezonin e ri, raporton PrizrenPress.

“Pas një rruge të gjatë dhe të pasur në futbollin shqiptar e kosovar, me fanellat e klubeve si KF Tirana, KS Burreli, KF Llapi, Flamurtari FC dhe KS Besa, Andri vendos të kthehet atje ku ndjen që i përket — në Prizren, te FC Liria”, thuhet në njoftimin e klubit

Klubi thekson se me njohjen që ka për klubin dhe tifozët tanë të zjarrtë, besojmë se do të jetë një shtyllë kyçe për skuadrën tonë në sezonin e ri./PrizrenPress.com

