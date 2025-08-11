27.8 C
Prizren
E hënë, 11 Gusht, 2025
I nxehti afrikan sot, temperaturat deri në 37 gradë Celsius

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se moti sot në vendin tonë do të jetë me diell dhe vranësira të pakta.

Temperaturat minimale do të jetë 14 – 18°C ndërsa ajo maksimalja 33-37°C

Do të fryjë erë e lehtë nga drejtimi i veriperëndimit.

