27.8 C
Prizren
E hënë, 11 Gusht, 2025
type here...

FokusSiguri

Arrestohet i dyshuari për vrasjen me thikë në Prizren

By admin

Është arrestuar i dyshuari për vrasjen me thikë të një personi në Zhur të Prizrenit.

Këtë e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi. Ai shtoi se është sekuestruar edhe thika me të cilën dyshohet se është kryer vepra.

I dyshuari është ndaluar për 48 orë.

“I dyshuari është lokalizuar dhe është arrestuar, gjatë bastisjes është gjet edhe thika  që dyshohet se është përdorur në rast. I dyshuari me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë”, tha ai.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
I nxehti afrikan sot, temperaturat deri në 37 gradë Celsius

Më Shumë

Fokus

Vdes një person pasi u ther me thikë në Prizren

Një person ka vdekur si pasojë e plagëve të marra nga një thikë në Prizren. Lajmin për Klankosova.tv e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për...
Lajme

Gjenerali Bühler rikthehet në Prizren – i impresionuar me zhvillimin e qytetit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka mirëpritur sot një delegacion nga Gjermania, i udhëhequr nga Gjenerali Erhard Bühler, ish-komandant i KFOR-it gjerman...

Aksident trafiku me të lënduar në Krushë të Madhe

FIFA “dënon” Ballkanin – duhet t’i paguajë Vllaznisë 40 mijë euro brenda 45 ditësh

Projekti i nënkalimit dhe parkingut nëntokësor në Malishevë, Limaj: Puna e mirë do të vazhdojë

Lovre Basic i bashkohet Yllit

Borxhi i lartë ndaj ujësjellësit në Gjonaj: ‘Hidroregjioni Jugor’ kërkon pagesën e menjëhershme të faturave

DokuFest shpall fituesit e edicionit të 24-të

Osman Hajdari zgjidhet drejtor i Spitalit të Prizrenit

Një person në Bellanicë të Malishevës gjendet pa shenja jete në një fushë

Vdes një person në Prizren, ra nga muri mbi 6 metra i lartë pasi u godit nga vetura e tij

Ndahet nga jeta gjimnazistja e “Gjon Buzuku”-t në Prizren, Tringa Buqaj

Nexhmi Krasniqi para gjykatës: Nuk jemi rob

MVP i ENBL-së, Isaiah Cousins, i bashkohet Bashkimit

Koloneli i arrestuar në Prizren, pesë vjet më parë ishte nderuar me titullin “Nderi i Qarkut” i Kukësit

Drini i Bardhë debuton në shtëpi – Hidhet shorti për Ligën e Dytë, Superligën e Juniorëve dhe të Kadetëve

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne