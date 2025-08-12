36 C
Prizren
E martë, 12 Gusht, 2025
Ndërpritet furnizimi me ujë në Vërmicë, Zhuri, Dobrusht dhe Shkozë për shkak të ndërprerjes së energjisë

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar se për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike në stacionin e pompave në Vërmicë, furnizimi me ujë të pijshëm do të ndërpritet përkohësisht në disa zona të Komunës së Prizrenit.

“Për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike në stacionin e pompave në Vermicë, furnizimi me ujë të pijshëm do të ndërpritet përkohësisht në këto zona: Vermicë, Zhuri, Dobrusht dhe Shkozë. Furnizimi me ujë do të rikthehet menjëherë pas stabilizimit të sistemit elektrik”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.

Prizren/ Një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për vrasje të rëndë
Prizreni dhe GIZ, memorandum për planifikim urban të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike

