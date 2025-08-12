Prizreni dhe GIZ, memorandum për planifikim urban të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka nënshkruar sot një Memorandum Bashkëpunimi me Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), i cili synon të forcojë planifikimin urban të qëndrueshëm dhe rezistent ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike në territorin e komunës.
Ky memorandum përcakton kornizën e bashkëpunimit në kuadër të programit Circular Urban Development – Kosovo4Green, të mandatuar nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ), bashkëfinancuar nga Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështje Ekonomike (SECO) dhe të zbatuar nga GIZ-i.
“Me këtë marrëveshje, do të koordinojmë aktivitetet me interes të ndërsjellë për ta përmirësuar planifikimin urban të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike në territorin e Komunës së Prizrenit”, ka deklaruar kryetari Totaj pas nënshkrimit të memorandumit./PrizrenPress.com
