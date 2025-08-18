20.5 C
Prizren
E martë, 19 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Komuna e Suharekës dhe “Jetimat e Ballkanit” sot e nisin ndërtimin e objektit të zjarrfikësve

By admin

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, ka bërë të ditur se zjarrfikësit e kësaj komune së shpejti do ta kenë objektin e tyre të ri dhe modern.
Muharremaj tha se bashkë me shoqatën “Jetimat e Ballkanit” do ta bashkëfinancojnë ndërtimin e këtij objekti.

 

“Ka 8 vite që jam në teren me ta dhe e njoh mirë nevojën e tyre.  Pritëm shumë që t’na ndihmojnë institucionet qendrore përgjegjëse, të cilat e kanë detyre dhe përgjegjësi, por nuk ndodhi”.

“Fal humanistëve dhe donatorëve zemërmirë, në këto vite zjarrfikësit tanë kanë automjete moderne. E tash do ta kenë edhe objektin e ri me të gjitha kushtet që ju nevojiten”, shkroi Muharremaj, transmeton Klankosova.tv.

Ai bëri të ditur se sot nga ora 10:00 do të vihet gurthemeli i këtij objekti.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
‘Ditët e Struzhës’ mbledhin bashkatdhetarët nga e gjithë diaspora
Next article
Të shtëna armësh në Mazrek të Hasit, policia gjen dhjetëra gëzhoja

Më Shumë

Fokus

“Fillimisht i nxitën qentë në përleshje” – Prokuroria jep detaje për vrasjen me thikë në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren, njofton opinionin publik se ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prizren, caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30...
Fokus

Driton Selmanaj prezanton listën e kandidatëve të LDK-së për Asamblenë Komunale të Prizrenit

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Komunës së Prizrenit, Driton Selmanaj, ka prezantuar zyrtarisht listën e kandidatëve për Asamblenë Komunale, duke...

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Rinisë në Prizren, koncert festiv në Kej të Shatërvanit

Spektakël basketbolli në Malishevë – Bero Kingdom kampion i turneut 3×3 

Po restaurohet Xhamia e Mesxhitit në Prizren

Prizreni forcon skuadrën me dy afrime të reja

Rrahën një burrë, arrestohen dy femra në Suharekë

KEDS-i: Të shtunën nis shkyçja e bizneseve pa kontratë me furnizues të licencuar

SHKA “Malesori” nga Gjonaj i Hasit ftohet në Festivalin Ndërkombëtar të Folklorit në Bullgari

Ndërpritet furnizimi me ujë në Vërmicë, Zhuri, Dobrusht dhe Shkozë për shkak të ndërprerjes së energjisë

Përurohet lapidari në Pashtrik, kushtuar heronjëve të Greikocit të Suharekës

Kush është Rumi/ Poeti persian që edhe pas 814 vitesh vijon të shesë miliona kopje

KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri

Prizreni nis historinë në Ligën e Parë me barazim

Sekuestrohen armë në Malishevë

Bakaj: Prizreni do të garojë denjësisht në Ligën e Parë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne