Të shtëna armësh në Mazrek të Hasit, policia gjen dhjetëra gëzhoja

Një incident i rëndë që ka vënë në rrezik sigurinë publike është raportuar të dielën pasdite në fshatin Mazrek të Hasit në Prizren, ku banorët kanë dëgjuar breshëri armësh zjarri.
Ngjarja ka ndodhur më 17 gusht 2025, rreth orës 17:00, kur Policia ka marrë informacion për të shtëna dhe ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes. Në një fushë të hapur, patrulla policore ka gjetur 36 gëzhoja dhe 4 predha të një kalibri ende të paidentifikuar.
Një dëshmitar okular ka treguar se një person i panjohur kishte qëlluar disa herë me armë dhe më pas ishte larguar nga lokacioni.
Hetuesit kujdestarë dhe ekipi i krim-teknikës kanë sekuestruar provat materiale, ndërsa me urdhër të Prokurorit të Shtetit rasti po hetohet si “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”.
