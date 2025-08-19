Shtyhet afati i aplikimit për renovimin dhe rindërtimin e shtëpive në Rahovec

Komuna e Rahovecit ka njoftuar se është zgjatur afati i aplikimit për thirrjen publike në kuadër të projektit “Banimi Social Adekuat”, i cili synon renovimin dhe rindërtimin e shtëpive private për familjet e cenueshme.
Sipas njoftimit, thirrja për shprehje të interesit do të mbetet e hapur deri më 22 gusht 2025, duke i dhënë mundësi më shumë familjeve të interesuara të aplikojnë dhe të përfitojnë nga ky nën-projekt social.
“Zgjatet afati deri më 22 gusht 2025, për thirrjen publike, renovimi/rindërtimi i shtëpive private për familjet e cenueshme në kuadër të projektit ‘Banimi Social Adekuat’”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/