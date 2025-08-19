18.2 C
Shtyhet afati i aplikimit për renovimin dhe rindërtimin e shtëpive në Rahovec

By admin

Komuna e Rahovecit ka njoftuar se është zgjatur afati i aplikimit për thirrjen publike në kuadër të projektit “Banimi Social Adekuat”, i cili synon renovimin dhe rindërtimin e shtëpive private për familjet e cenueshme.

Sipas njoftimit, thirrja për shprehje të interesit do të mbetet e hapur deri më 22 gusht 2025, duke i dhënë mundësi më shumë familjeve të interesuara të aplikojnë dhe të përfitojnë nga ky nën-projekt social.

“Zgjatet afati deri më 22 gusht 2025, për thirrjen publike, renovimi/rindërtimi i shtëpive private për familjet e cenueshme në kuadër të projektit ‘Banimi Social Adekuat’”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com

Nesër vazhdon seanca konsitutive e Kuvendit
Premtoi ndërmjetësim për prona dhe mori para – Prokuroria në Prizren jep detaje nga arrestimi i zyrtarit të Agjencisë Pyjore

