22.8 C
Prizren
E premte, 22 Gusht, 2025
type here...

Kulture

Sylejman Çoçaj, emri që nuk harrohet

By admin

Sylejman Çoçaj lindi në vitin 1927, në fshatin Gjonaj të Prizrenit, në një familje zejtarësh me tradita atdhetare dhe arsimdashëse. Shkollimin fillor dhe gjimnazin i kreu në qytetin e lindjes, Prizren, duke dëshmuar që herët përkushtimin ndaj dijes dhe arsimit.

Kliko linkun:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/537348996102719

Pas përfundimit të gjimnazit, që në moshë të re filloi punën si mësues në Krushë të Madhe, ku shërbeu nga viti 1946 deri në vitin 1948. Më vonë, vazhdoi aktivitetin e tij arsimor në Prizren. Studimet e larta i përfundoi në Shkup, ku diplomoi në Fakultetin Filozofik, Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, pranë Shkollës së Lartë Pedagogjike.

Studimet pasuniversitare i thelloi në Qendrën e Studimeve Pasuniversitare të Universitetit të Zagrebit, ku edhe u doktorua me temën: “Trajtat në poezinë lirike shqiptare dhe aspekti i tyre letrar-teorik”. Ndërkaq, në Dubrovnik mbrojti temën e magjistraturës me titull: “Fytyra e femrës në lirikën popullore shqiptare”.

Gjatë gjithë rrugëtimit të tij akademik, Sylejman Çoça nuk e ndërpreu asnjëherë punën mësimore. Ai vazhdoi të japë mësim në shkolla të mesme dhe më pas si profesor në Shkollën e Lartë Pedagogjike në Prizren.

Kontributi i tij nuk u kufizua vetëm në mësimdhënie; ai botoi edhe disa punime të rëndësishme mbi folklorin dhe lirikën popullore shqiptare, duke lënë gjurmë të qëndrueshme në fushën e studimeve kulturore dhe letrare.

Sylejman Çoçaj u nda nga jeta në muajin shkurt të vitit 1989, dhe u varros në qytetin e Prizrenit – aty ku e nisi dhe e mbylli rrugën e tij jetësore e profesionale, gjithmonë në shërbim të arsimit dhe kombit.

(Marrë nga libri “Në kujtesën e qytetit II,” me autor Salajdin Krasniqi)

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Qytetarët e Rahovecit zgjedhin projektin për hapjen e lumit në Opterushë
Next article
Prizreni nënshkruan marrëveshje granti me Këshillin e Evropës për projektin “Fuqizimi i Grave Lidere”

Më Shumë

Fokus

Kontrolle në Prizren, dy të ndaluar për bixhoz të paligjshëm

Dy persona janë ndaluar, ndërsa tre të tjerë janë liruar në procedurë të rregullt pas kontrolleve të realizuara nga Policia e Kosovës në disa...
Rozë

Zaimina Vasjari lajmërohet nga jahti, pozon me bikini

Zaimina Vasjari ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram disa fotografi nga pushimet luksoze që po kalon në një jaht, në një prej...

Prizreni nis historinë në Ligën e Parë me barazim

Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve

Ekrem Kastrati publikon listën e kandidatëve për asambleistë të Malishevës

Abrashi: Prizreni është gati për ndryshim

Aktakuzë ndaj dy personave nën dyshimin se lejuan rrënimin e “Sarajit të vjetër” në Prizren , shkaktuan dëm në vlerë mbi 15 milionë euro

Abdyl Frashëri, ideologu i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Tre fshatra të Prizrenit pa rrymë, arrestohet banori që kundërshtoi vendosjen e shtyllës elektrike

Zjarr në tokat përreth Mamushës

Prizreni pret Trepçën në javën e dytë të Ligës së Parë

Komuna e Prizrenit hap tender afro 10 mijë euro për bileta aeroplani

A do të ketë veprime sindikale në prag të vitit të ri shkollor, dekorohen nga SBASHK-u

Aksident në rrugën Gjakovë – Prizren, ka të lënduar

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

MKRS-ja thërret konferencë për media pas aktakuzës ndaj zyrtarëve të Urbanizmit në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne