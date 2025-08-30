19.4 C
Një i plagosur me armë zjarri në Prizren, dyshohet për tentim vrasje

By admin

Një person ka mbetur i plagosur me armë zjarri në qytetin e Prizrenit, teksa dyshohet për një tentim vrasje.

Viktima është paraqitur në spital për të kërkuar ndihmë mjekësore për plagët e marra nga arma e zjarrit./Gazeta Sinjali

